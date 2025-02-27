Минфин и НБУ провели первый аукцион по обмену ОВГЗ на платформе Bloomberg — Finance.ua
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Минфин и НБУ провели первый аукцион по обмену ОВГЗ на платформе Bloomberg

Фондовый рынок
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Минфин и НБУ провели первый аукцион по обмену ОВГЗ на платформе Bloomberg
Минфин и НБУ провели первый аукцион по обмену ОВГЗ на платформе Bloomberg
Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провело свой первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Это нововведение способствует более эффективному управлению государственным долгом и ликвидностью, а также является важной вехой в развитии рынка государственных облигаций Украины», — отметили в Минфине.
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Аукционы по обмену государственных облигаций (switch-аукционы) позволяют обменивать ранее выпущенные государственные долговые инструменты (инструменты, которые вскоре будут погашаться, или неликвидные инструменты) на новые или недавно размещенные бумаги. Это помогает сглаживать график погашения госдолга и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.
В Украине аукционы государственных облигаций через платформу Bloomberg проводятся с 2019 года. Аукцион по обмену государственных облигаций, состоявшийся 19 февраля 2025 года, стал первым, в рамках которого была применена новая функция этой платформы. Она позволяет участникам рынка подавать заявки на новые облигации в обмен на облигации с более коротким сроком обращения или менее ликвидные бумаги в пределах одной транзакции вместо двух отдельных операций.
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Платформа аукционов Bloomberg, являющаяся частью корпоративных решений Bloomberg для центральных банков и государственных финансовых учреждений, используется для проведения аукционов в электронном формате. Она позволяет участникам рынка отслеживать аукционы, подавать заявки и обеспечивать безопасную среду для выпуска и выкупа долга и других операций на открытом рынке.
Эта платформа полностью интегрирована с информационными, аналитическими и коммуникационными инструментами Bloomberg Terminal и используется более чем в 40 странах мира.
По материалам:
Finance.ua
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