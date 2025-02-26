Минфин разместил ОВГЗ еще на ₴11,9 миллиарда — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ еще на ₴11,9 миллиарда Сегодня 12:39 — Фондовый рынок

Минфин разместил ОВГЗ еще на ₴11,9 миллиарда

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,9 млрд грн.

Об этом в Телеграме сообщила пресс-служба Минфина.

«Минфин разместил облигации на 11,9 млрд гривен в эквиваленте», — говорится в сообщении.

По данным Министерства финансов, инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ: 368 млн грн под 15,85% с погашением через 1,4 года, 1,5 млрд грн под 16,95% с погашением через 2,4 года и 10,1 млрд грн под 15,77% с погашением через 3,4 года.

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