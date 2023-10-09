Глобальные продажи электромобилей выросли на 49% — Finance.ua

Глобальные продажи электромобилей выросли на 49% Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Глобальные продажи электромобилей выросли на 49%

Определены крупнейшие в мире рынки сбыта электромобилей и сделан прогноз на вторую половину текущего года.

Согласно отчету сингапурской исследовательской компании Canalys, в первой половине этого года глобальные реализации электромобилей составили — 6,2 млн ед. Это на 49% больше, чем годом ранее.

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На сегодняшний день самым большим рынком для новых электромобилей стал Китай. За первые шесть месяцев 2023 года в КНР было продано 3,4 млн электромобилей, что составляет 55% мировых продаж таких авто.

Интересно, что, несмотря на огромный ассортимент доступных в Китае электромобилей, ни одна модель не имеет доли рынка, превышающей 10%.

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Европа стала вторым по величине рынком электромобилей с мировой долей в 24% и объемом продаж в 1,5 млн ед.

В США за полгода было продано 850 тыс. электромобилей, что соответствует 13% мирового рынка, и это третий результат.

Canalys ожидает, что в этом году в мире будет продано около 14 млн электромобилей, что на 39% больше, чем в прошлом.

Телеканал 24 По материалам:

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