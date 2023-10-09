Глобальные продажи электромобилей выросли на 49% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глобальные продажи электромобилей выросли на 49%

Технологии&Авто
13
Глобальные продажи электромобилей выросли на 49%
Глобальные продажи электромобилей выросли на 49%
Определены крупнейшие в мире рынки сбыта электромобилей и сделан прогноз на вторую половину текущего года.
Согласно отчету сингапурской исследовательской компании Canalys, в первой половине этого года глобальные реализации электромобилей составили — 6,2 млн ед. Это на 49% больше, чем годом ранее.
Читайте также
На сегодняшний день самым большим рынком для новых электромобилей стал Китай. За первые шесть месяцев 2023 года в КНР было продано 3,4 млн электромобилей, что составляет 55% мировых продаж таких авто.
Интересно, что, несмотря на огромный ассортимент доступных в Китае электромобилей, ни одна модель не имеет доли рынка, превышающей 10%.
Читайте также
Европа стала вторым по величине рынком электромобилей с мировой долей в 24% и объемом продаж в 1,5 млн ед.
В США за полгода было продано 850 тыс. электромобилей, что соответствует 13% мирового рынка, и это третий результат.
Canalys ожидает, что в этом году в мире будет продано около 14 млн электромобилей, что на 39% больше, чем в прошлом.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.