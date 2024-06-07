Глобальные инвестиции в чистую энергетику достигнут 2 триллионов долларов в 2024 году — Finance.ua
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Глобальные инвестиции в чистую энергетику достигнут 2 триллионов долларов в 2024 году

Энергетика
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Глобальные инвестиции в чистую энергетику достигнут 2 триллионов долларов в 2024 году
Глобальные инвестиции в чистую энергетику достигнут 2 триллионов долларов в 2024 году
В этом году глобальные инвестиции в технологии и инфраструктуру экологически чистой энергетики составят $2 трлн, что вдвое больше, чем в ископаемых видах топлива.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Ожидается, что общий объем инвестиций в энергетику впервые превысит $3 трлн в 2024 году, говорится в ежегодном отчете МЭА «Мировые инвестиции в энергетику».
Около 2 триллионов долларов будут направлены на чистые технологии — включая возобновляемые источники энергии, электромобили, ядерную энергетику, сети, хранилища, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и тепловые насосы, а остальное — на газ, нефть и уголь.
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Совокупные инвестиции в возобновляемую энергетику и энергосети впервые превысили сумму, израсходованную на ископаемые виды топлива, в 2023 году.
«На каждый доллар, который сегодня тратится на ископаемое топливо, почти два доллара инвестируется в чистую энергетику, — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
«Рост расходов на чистую энергию подкреплен сильной экономикой, постоянным сокращением расходов и соображениями энергетической безопасности», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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