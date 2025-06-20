Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование) — Finance.ua
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Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование)

Технологии&Авто
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Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование)
Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование)
Глобальные доходы от маркетинга в сфере киберспорта в 2025 году впервые превысят отметку в 1 млрд долларов.
Об этом свидетельствует исследование Statista Market Insights.
По информации аналитиков, доходы в киберспорте демонстрируют стабильный рост: еще в 2017 году общие доходы составляли 339,3 млн. долларов, а уже в 2024 году они выросли до 982,8 млн. долларов.
Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование)
«Этот рост показывает, что киберспорт больше не является нишевым. Статистика киберспортивного маркетинга за 2025 год отражает, что бренды вкладывают реальные деньги в кампании, которые выходят за рамки простого охвата аудитории. Они сосредотачиваются на контент-маркетинге в киберспорте, объединяются с создателями и создают опыт», — отмечается в отчете.
Молодые болельщики все еще являются основой киберспорта.
Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование)
В середине 2024 года 31% людей в возрасте 18−29 лет заявили, что интересуются киберспортом — это больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составил 27%. Аудитория в этой возрастной группе также оставалась высокой: 10−12% регулярно смотрят соревнования по киберспорту несколько лет.
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Для сравнения, интерес среди взрослых достиг пика в 19% в начале 2024 года, а затем несколько снизился. Это означает, что разрыв между младшими фанатами и широкой публикой вырос с 11 до 14%.
Для маркетологов такое распределение очень показательно, поскольку оно фиксирует, что киберспорт остается одним из лучших способов охватить поколение Z. Эти фанаты смотрят трансляции киберспорта, следят за любимыми командами и ежедневно взаимодействуют с игровым контентом.

Прогнозы

Ожидается, что спонсорство и реклама в киберспорте будут расти в течение нескольких лет. Согласно статистике киберспортивного маркетинга за 2025 год, доход составит 1,06 млрд долларов.
Глобальные доходы от киберспорта впервые достигнут 1 млрд долларов (исследование)
Уже в следующем году он может вырасти до 1,11 миллиарда долларов. В 2027 году прогнозируется, что он достигнет 1,16 млрд долларов, а затем вырастет до 1,21 млрд долларов в 2028 году. К 2029 году общий доход от киберспорта от спонсорства, рекламы и активации брендов может возрасти до 1,26 млрд долларов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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