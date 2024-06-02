В ОАЭ запустили «долгосрочную игровую визу», чтобы привлечь разработчиков и киберспортсменов — Finance.ua

В ОАЭ запустили «долгосрочную игровую визу», чтобы привлечь разработчиков и киберспортсменов Сегодня 06:26 — Мир

В ОАЭ запустили «долгосрочную игровую визу», чтобы привлечь разработчиков и киберспортсменов

В течение нескольких месяцев Саудовская Аравия и ОАЭ вкладывают сотни миллионов долларов в киберспортивную и игровую индустрию. От турниров и игровых мероприятий стоимостью в десятки миллионов до планов создания процветающего города, полностью сосредоточенного на видеоиграх и развлечениях, регион пытается зарекомендовать себя лидером этого прибыльного рынка.

Об этом пишет Insider Gaming.

Отмечается, что компании, «специализирующиеся на создании цифрового контента», активно поощряют присоединиться к Dubai Program For Gaming 2033 (DPG33).

Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о новой «Игровой визе», которая должна помочь привлечь 30 тыс. работников игровой индустрии до 2033 года.

Кто сможет податься на получение визы

Она будет доступна для разработчиков, программистов, инженеров и других работников, которым на момент подачи заявки исполнилось не менее 25 лет. Срок действия такой игровой визы не фиксирован и будет варьироваться в зависимости от конкретного лица, подающего заявку.

В своем заявлении генеральный директор Управления культуры и искусств Дубая Хала Бадри отметила, что виза воплощает в себе видение игорного бизнеса в Дубае.

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«Дубайская игровая виза олицетворяет видение и стремление Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, и способствует повышению привлекательности эмирата как основного направления для предпринимателей, инвесторов, разработчиков игр, дизайнеров и программистов. Он также привлекает людей с инновационными идеями, а также известные компании, специализирующиеся на разработке и производстве контента, игровых приложений и искусственном интеллекте», — заявил генеральный директор Управления культуры и искусств Дубая Хала Бадри.

Дубайская Программа развития игровой индустрии до 2033 года — превратить город и его окрестности в центр для разработчиков и игровых организаций. Она призвана значительно повысить ВВП страны, но все еще сталкивается с определенным скептицизмом и сомнениями со стороны игрового сообщества.

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