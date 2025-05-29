Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию — Finance.ua

Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию Сегодня 16:18 — Криминал

Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию

Специализированный уголовный суд Словакии признал виновным в коррупции главу Национального банка Петера Кажимира — бывшего министра финансов страны. Его оштрафовали на 200 тысяч евро.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Если он не уплатит эту сумму, суд назначил альтернативное наказание — год заключения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Кажимир уже заявил о намерении подать апелляцию.

Согласно приговору, Кажимир передал взятку в 48 тысяч евро тогдашнему главе финансовой службы Словакии Франтишеку Имрече. Таким образом, он хотел получить информацию о налоговых делах некоторых компаний, чтобы способствовать выплатам более трехмиллионных возмещений НДС. В этих компаниях имел интерес и бизнесмен Ладислав Рехак, у которого Кажимир по выгодной цене приобрел виллу в престижном районе Братиславы.

Судья Милан Чисарик назвал показания Имрече правдивыми и сослался на экспертные заключения относительно его личности.

Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства 48 тысяч евро, которые Имрече передал полиции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.