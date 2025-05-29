Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию — Finance.ua
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Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию

Криминал
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Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию
Главу Нацбанка Словакии осудили за коррупцию
Специализированный уголовный суд Словакии признал виновным в коррупции главу Национального банка Петера Кажимира — бывшего министра финансов страны. Его оштрафовали на 200 тысяч евро.
Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
Если он не уплатит эту сумму, суд назначил альтернативное наказание — год заключения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Кажимир уже заявил о намерении подать апелляцию.
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Согласно приговору, Кажимир передал взятку в 48 тысяч евро тогдашнему главе финансовой службы Словакии Франтишеку Имрече. Таким образом, он хотел получить информацию о налоговых делах некоторых компаний, чтобы способствовать выплатам более трехмиллионных возмещений НДС. В этих компаниях имел интерес и бизнесмен Ладислав Рехак, у которого Кажимир по выгодной цене приобрел виллу в престижном районе Братиславы.
Судья Милан Чисарик назвал показания Имрече правдивыми и сослался на экспертные заключения относительно его личности.
Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства 48 тысяч евро, которые Имрече передал полиции.
По материалам:
Корреспондент.net
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