Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом

Технологии&Авто
48
Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом
Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом, Фото: freepik
Профессор Нью-Йоркского Университета и главный научный сотрудник Meta по искусственному интеллекту Ян Лекун не считает, что ИИ действительно находится на грани того, чтобы стать умным.
Об этом пишет TechCrunch.
Лауреат престижной премии Тюринга по-прежнему открыто выражал свой скептицизм по этому поводу.
Читайте также
Ранее он писал, что прежде чем беспокоиться о контроле над искусственным суперинтеллектом, «нам нужно иметь хоть намек на дизайн системы умнее домашнего кота».
Свою мысльон развил в интервью The Wall Street Journal. На вопрос о том, что ИИ может стать достаточно разумным, чтобы представлять угрозу для человечества, он ответил: «Извините за мой французский, но это полный бред».
По наблюдениям издания, Ян Лекун любит «кошачьи» аналогии. По его утверждениям, коты обладают определенной способностью к рассуждениям и планированию. Но эти качества не присущи современным большим языковым моделям (LLM).
Читайте также
По его мнению, LLM лишь демонстрируют, что «можно манипулировать языком и не быть умным», и они никогда не приведут к настоящему всеобщему искусственному интеллекту (AGI).
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.