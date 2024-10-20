Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом — Finance.ua

Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом Вчера 23:13 — Технологии&Авто

Главный ученый Meta назвал опасения по поводу экзистенциальной угрозы ИИ бредом, Фото: freepik

Профессор Нью-Йоркского Университета и главный научный сотрудник Meta по искусственному интеллекту Ян Лекун не считает, что ИИ действительно находится на грани того, чтобы стать умным.

Об этом пишет TechCrunch.

Лауреат престижной премии Тюринга по-прежнему открыто выражал свой скептицизм по этому поводу.

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Ранее он писал, что прежде чем беспокоиться о контроле над искусственным суперинтеллектом, «нам нужно иметь хоть намек на дизайн системы умнее домашнего кота».

Свою мысльон развил в интервью The Wall Street Journal. На вопрос о том, что ИИ может стать достаточно разумным, чтобы представлять угрозу для человечества, он ответил: «Извините за мой французский, но это полный бред».

По наблюдениям издания, Ян Лекун любит «кошачьи» аналогии. По его утверждениям, коты обладают определенной способностью к рассуждениям и планированию. Но эти качества не присущи современным большим языковым моделям (LLM).

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По его мнению, LLM лишь демонстрируют, что «можно манипулировать языком и не быть умным», и они никогда не приведут к настоящему всеобщему искусственному интеллекту (AGI).

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