Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн — Finance.ua

Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн Сегодня 11:02 — Личные финансы

Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн

Главный сервисный центр МВД запустил сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства».

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

«Никаких неожиданностей — считай стоимость онлайн. У нас вы не только узнаете, во сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае», — сказано в сообщении.

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Сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства» по ссылке

Расчет стоимости регистрации учитывает:

сумму оплаты услуги сервисного центра МВД в зависимости от типа транспортного средства и страны-производителя;

нужно ли при регистрации транспортного средства уплачивать сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и рассчитает его сумму;

нужно ли и в каком размере платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.

Как пользоваться сервисом:

1. Выберите интересующий Вас вид перерегистрации:

«Перерегистрация со сменой владельца»;

«Перерегистрация без смены владельца».

2. Заполните поля, необходимые для расчета стоимости регистрации авто, и нажмите «Рассчитать».

3. Готово! Вы получите приблизительную стоимость регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

Какие налоги и сборы входят в стоимость постановки автомобиля на учет?

Чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно оплатить:

стоимость техпаспорта;

новые номерные знаки;

бланк регистрации авто;

исследование-экспертизу;

если вы продаете авто не в первый раз за год, вам необходимо уплатить налог на доходы физлиц — 5% от стоимости авто;

если автомобиль попадает в категорию роскоши (выпущен не более 5 лет назад и стоит от 750 размеров минимальной заработной платы), женщинам придется платить дополнительный налог.

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