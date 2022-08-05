Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн — Finance.ua

Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн
Главный сервисный центр МВД запустил сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства».
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.
«Никаких неожиданностей — считай стоимость онлайн. У нас вы не только узнаете, во сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае», — сказано в сообщении.
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Сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства» по ссылке.
Расчет стоимости регистрации учитывает:
- сумму оплаты услуги сервисного центра МВД в зависимости от типа транспортного средства и страны-производителя;
- нужно ли при регистрации транспортного средства уплачивать сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и рассчитает его сумму;
- нужно ли и в каком размере платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.
Как пользоваться сервисом:
1. Выберите интересующий Вас вид перерегистрации:
- «Перерегистрация со сменой владельца»;
- «Перерегистрация без смены владельца».
2. Заполните поля, необходимые для расчета стоимости регистрации авто, и нажмите «Рассчитать».
3. Готово! Вы получите приблизительную стоимость регистрации (перерегистрации) транспортного средства.
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Какие налоги и сборы входят в стоимость постановки автомобиля на учет?
Чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно оплатить:
- стоимость техпаспорта;
- новые номерные знаки;
- бланк регистрации авто;
- исследование-экспертизу;
- если вы продаете авто не в первый раз за год, вам необходимо уплатить налог на доходы физлиц — 5% от стоимости авто;
- если автомобиль попадает в категорию роскоши (выпущен не более 5 лет назад и стоит от 750 размеров минимальной заработной платы), женщинам придется платить дополнительный налог.
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