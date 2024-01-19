Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн — Finance.ua

Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн Сегодня 11:40 — Криминал

Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн, Фото: Concorde Capital

Бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе установили залог в размере 700 млн грн, а его брату Юрию — 500 млн грн.

Об этом сообщила глава прессслужбы Concorde Capital Анна Дьяконова.

«Игоря Мазепу задержали по уголовному делу относительно выделения земельных участков общей площадью 2,4 га, которые якобы были выделены с нарушением законодательства.

Размер ущерба государству в размере 7 млн ​​грн, который инкриминируют Игорю Мазепе, в то же время залога для Игоря Мазепы и его брата 700 и 500 млн грн соответственно", — написала Дьяконова.

Напомним, Государственное бюро расследований 18 января задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы. Он подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

В Concorde Capital связали задержание Мазепы с его позицией против давления правоохранителей на бизнес.

Главком По материалам:

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