Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн — Finance.ua
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Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн

Криминал
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Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн
Главе Concorde Capital установили залог 700 млн грн, Фото: Concorde Capital
Бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе установили залог в размере 700 млн грн, а его брату Юрию — 500 млн грн.
Об этом сообщила глава прессслужбы Concorde Capital Анна Дьяконова.
«Игоря Мазепу задержали по уголовному делу относительно выделения земельных участков общей площадью 2,4 га, которые якобы были выделены с нарушением законодательства.
Размер ущерба государству в размере 7 млн ​​грн, который инкриминируют Игорю Мазепе, в то же время залога для Игоря Мазепы и его брата 700 и 500 млн грн соответственно", — написала Дьяконова.
Напомним, Государственное бюро расследований 18 января задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы. Он подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.
В Concorde Capital связали задержание Мазепы с его позицией против давления правоохранителей на бизнес.
По материалам:
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