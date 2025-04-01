Глава «Укрзализныци» заявил, что во время кибератаки утечки персональных данных пассажиров не произошло — Finance.ua

Глава «Укрзализныци» заявил, что во время кибератаки утечки персональных данных пассажиров не произошло Сегодня 09:30

Глава «Укрзализныци» заявил, что во время кибератаки утечки персональных данных пассажиров не произошло

Во время кибератаки на сервисы «Укрзализныци» не было утечки персональных данных пассажиров или информации о военных грузах, ведь система их не хранит.

Об этом заявил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский во время брифинга.

«Первое, никакой информации о специальных или военных грузах в нашей системе не хранится. Не буду вдаваться в детали, но существует другой документооборот, который защищен, является цифровым, который происходит в отношении всех протоколов закрытых каналов. Даже если враг пытался получить эту информацию, то она защищена и не доступна», — сказал Перцовский.

Он отметил, что «Укрзализныця» тоже не хранит персональные данные пассажиров.

«Также хочу отреагировать на спекуляции, которые были относительно утечки персональных данных. „Укрзализныця“ не хранит персональных данных наших пассажиров. Вы знаете, что у нас есть обмен данными, в частности с „Ді“. Все построено таким образом, что мы просто получаем отклик от системы, подтверждения или не подтверждения определенных людей, не сохраняя персональных данных».

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Напомним, системы «Укрзализныци» подверглись масштабной кибератаке, сообщили 24 марта в компании, где сначала указывали на технический сбой в IT-системе, онлайн-продажа билетов на поезда была приостановлена.

«Укрзализныця» в субботу, 29 марта, сообщила о возобновлении стабильной работы онлайн-сервисов по продаже билетов после кибератаки.

УНН По материалам:

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