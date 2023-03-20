Глава SoftServe заявил о переломе на рынке труда в IT — Finance.ua
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Глава SoftServe заявил о переломе на рынке труда в IT

Личные финансы
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Глава SoftServe заявил о переломе на рынке труда в IT
Глава SoftServe заявил о переломе на рынке труда в IT
Рынок труда в украинском секторе IT отреагировал как на ухудшение глобальной ситуации в секторе с сокращением инвестиций, так и на неготовность новых клиентов воспользоваться услугами украинских IT-компаний в условиях войны.
Об этом сообщил соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей.
«Был всегда рынок работника: 3-5 вакансий на работника, а сейчас наоборот — 1 вакансия на 3-5 работников», — сказал он на «Саммите экспортеров», организованном изданием «Форбс Украина» в Киеве.
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Кицмей отметил, что новые клиенты почти не приходят в Украину, поскольку считают на фоне новостей в мировых СМИ высокими риски бизнеса с Украиной и имеют возможность работать с компаниями из других стран.
Напомним, Макс Ищенко, основатель портала DOU и сайта по поиску работы в IT Djinni опубликовал собственный прогноз по украинскому IT-рынку на 2023 год. «Если очень коротко: будет хуже. Этот год будет даже сложнее 2022-го», — заявил он.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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