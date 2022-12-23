Глава НБУ Пышный назвал смысл Мониторинговой программы с МВФ — Finance.ua

Глава НБУ Пышный назвал смысл Мониторинговой программы с МВФ Сегодня 16:10

Мониторинговая программа с МВФ позволит Украине привлечь финансирование коалиции международных партнеров. Украина надеется на полноценную программу с фондом весной следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного IMF Country Focus

«Мониторинговая программа — важный шаг, который позволяет Украине продемонстрировать стремление и готовность к реформам независимо от войны», — сказал он.

По его словам, она также позволит координировать фискальную, денежно-кредитную и другую политику и способствовать взаимодействию между НБУ как учреждением, уполномоченным обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, и Министерством финансов, уполномоченным выискивать необходимое финансирование на войну.

«Украина понимает, насколько важно использовать весь потенциал внутреннего долгового рынка и решить важную стратегическую задачу по финансированию бюджета на 2023 финансовый год. Мы должны финансировать колоссальные потребности бюджета в размере не менее 38 млрд долларов за счет внешних средств», — сообщил Пышный.

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Глава НБУ рассказал о договоренности с Минфином о том, что финансирование дефицита в следующем году не будет осуществляться центральным банком, поскольку это создаст дополнительные риски и вызовы макроэкономической стабильности.

«Несмотря на то, что нам нужна рекордная сумма денег, правительство Украины, Минфин и НБУ планируют финансировать бюджет за счет сотрудничества с донорской коалицией и внутреннего долгового рынка, а также при содействии МВФ», — сказал он.

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По его словам, мониторинговая программа станет одним из ключевых элементов, который позволит Украине привлечь финансирование от коалиции международных партнеров, ожидающих «зеленого света» от МВФ. Пышный надеется, что программа станет первым шагом к полноценной кредитной программе, «на которую рассчитывает Украина следующей весной».

Справка Finance.ua:

Напомним, Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделения средств.

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