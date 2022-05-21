Глава НБУ назвал условия для возврата к свободному курсу — Finance.ua

В то же время такой возврат возможен только при наступлении ряда предпосылок: восстановление устойчивого предложения иностранной валюты на рынке, снижение склонности к конвертации сбережений в иностранную валюту и ослабление мотивов вывода капитала.
В НБУ понимают недостатки фиксации курса доллара, поэтому подчеркивают, что вернутся к рыночному курсу. По словам Шевченко, сейчас политика фиксированного валютного курса имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому Нацбанк будет и далее держать официальный курс доллара на уровне 29,25 грн.
«В настоящее время, в условиях военных действий и высокого уровня неопределенности, именно фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (через удешевление критического импорта), контролировать ожидания, а также защитить сбережения и доходы граждан и бизнеса от стремительного обесценения», — объясняет глава НБУ.
По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:
стабилизация экспортных поступлений;
снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки.
Вместе с этим, в Нацбанке не объяснили, когда именно могут наступить эти условия: «Переход к плавающему курсу будет определяться появлением соответствующих предпосылок, а не привязан к какой-либо конкретной дате».