НБУ обновил правила подачи данных о владельцах банков — Finance.ua
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НБУ обновил правила подачи данных о владельцах банков

Сегодня 09:43Казна и Политика
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НБУ обновил правила подачи данных о владельцах банковНБУ обновил правила подачи данных о владельцах банков
Национальный банк Украины для создания условий для внедрения безбумажных технологий в финансовом секторе и полноценного перехода на электронный документооборот обновил Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка.
Как сообщает пресс-служба регулятора, руководству банков, а также владельцам существенного участия и главным участникам в структуре собственности финучреждений разрешено подавать в НБУ документы как в бумажной, так и в электронной форме.
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По информации НБУ, это касается документов о структуре собственности банка, договора купли-продажи или другого соглашения, в результате выполнения которого произошли изменения в составе владельцев существенного участия или десяти самых крупных окончательных ключевых участников банка.
Таким образом, теперь при подаче в Национальный банк Украины соответствующих документов в электронной форме подача их в бумажной форме не потребуется. Постановление вступает в силу 19 мая 2022 года.
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Ранее Национальный банк Украины в связи с военным положением разрешил кредитным союзам определять уровень просрочки договоров кредита в соответствии с новыми условиями договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств по такому договору.
НБУ также продлил кредитным союзам максимально возможный срок действия плана возобновления финансовой стабильности, составляющий 18 месяцев. Кроме этого, Нацбанк снял ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.
По материалам: Коментарі
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