Глава НБУ назвал условия для следующего этапа отмены валютных ограничений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава НБУ назвал условия для следующего этапа отмены валютных ограничений

62
Глава НБУ назвал условия для следующего этапа отмены валютных ограничений
Глава НБУ назвал условия для следующего этапа отмены валютных ограничений
Национальный банк Украины работает над следующим пакетом смягчения валютных ограничений. Однако валютный ресурс страны ограничен.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
«Важно, что наши решения полностью соответствуют задекларированной нами Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию», — сказал он во время встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской ассоциацией бизнеса.
Как отметил Пышный, НБУ пока не собирается разрешать погашать старые долги бизнеса в валюте.
Читайте также
«Валютный ресурс страны ограничен, а потому мы пока не можем дать бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений. Это бы сгенерировало многомиллиардный спрос на валюту, что подвесило бы курсовую устойчивость и макрофинансовую стабильность», — заявил глава НБУ.
По его словам, за последний месяц НБУ получил ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но пока не видит достаточных оснований для этого.
Читайте также
«НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, вторые — отразятся на уменьшении предложения. Делать одномоментно разновекторные вещи — очень опасно», — сказал он.
Пышный привел следующие цифры: после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составило 134 млн долларов в месяц. Во втором полугодии 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долларов в месяц).
«Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. Но хотим ответных действий со стороны бизнеса. Ведь успех валютной либерализации во многом зависит от того, насколько ответственными будут предприятия», — сказал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, НБУ с 4 мая ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала войны, касающийся только бизнеса.
  • Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что последний пакет будет стоить 5,5 млрд долларов. Подробно об этом читайте в статье по ссылке ниже:

Валютная либерализация в Украине: что изменилось

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.