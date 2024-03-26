В НБУ назвали дальнейшие шаги по смягчению валютных ограничений — Finance.ua

В НБУ назвали дальнейшие шаги по смягчению валютных ограничений Сегодня 11:02 — Валюта

В НБУ назвали дальнейшие шаги по смягчению валютных ограничений

Национальный банк Украины изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов.

Об этом сказал заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук в интервью Forbes Украина

Он напомнил, что в прошлом году регулятор принял стратегию денежной либерализации. Уже введен ряд смягчений для отечественного бизнеса. Разрешено, в частности, обслуживать новые долги своим зарубежным кредиторам и возвращать кредиты, обеспеченные гарантиями международных финансовых организаций, экспортных кредитных агентств и государственных институций международных партнеров.

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«В ближайшее время мы собираемся вернуться к тем элементам первой стадии дорожной карты, которые еще не были закрыты. Прежде всего, это разрешение на репатриацию новых дивидендов, что, по нашему мнению, может создать основания для дополнительного притока капитала в страну в среднесрочной перспективе. Если же говорить о возможности обслуживания своих внешних долгов, то в ближайшее время, я надеюсь, мы сможем иметь основания рассмотреть смягчение и там», — заявил Николайчук.

По его словам, НБУ ориентируется на макрофинансовые предпосылки, а возможность реализовать эту дорожную карту будет зависеть как от международной поддержки, так и от ситуации на валютном рынке, которая будет определяться крупными экспортерами-игроками.

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Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что регулятор и далее будет следовать в соответствии со стратегией валютной либерализации, в которой будет три этапа. Но придется действовать в условиях ограниченности ресурсов.

Справка Finance.ua:

6 февраля Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений с целью, в частности, приведения их в соответствие с действующим законодательством;

МВФ ожидает, что Нацбанк разработает стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости и согласует ее с фондом, и такая стратегия Нацбанком уже разработана, рассказал глава правления НБУ Андрей Пышный;



с 21 февраля Национальный банк оптимизировал несколько валютных ограничений, «чтобы предотвратить непроизводительный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка»;

Замглавы НБУ Сергей Николайчук ранее заявлял, что следующие шаги Национального банка по валютной либерализации по-прежнему будут направляться на стимулирование притока капитала в страну. В то же время НБУ будет четко следовать согласно обнародованной стратегии, утверждение которой было одним из маяков по программе с МВФ.



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