Глава МВФ предупредила о рисках для экономики Азии из-за российского вторжения в Украину — Finance.ua

Глава МВФ предупредила о рисках для экономики Азии из-за российского вторжения в Украину
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила риски для экономических перспектив Азии, призвав политиков восстановить свои резервы на случай будущих потрясений.
Об этом сообщает Reuters.
Георгиева сказала, что экономики, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), — «светлое пятно» в мировой экономике: рост прогнозируется на уровне 5% в этом году и немного замедлится в 2023 году.
Но она предупредила, что перспективы «исключительно» неопределенны и в них преобладают риски, такие как последствия войны россии против Украины, глобальное финансовое усиление и замедление роста Китая.
«Еще одна неотложная глобальная проблема — это инфляция. Ожидается, что в этом году в Азии она составит в среднем всего 4%. Но инфляционное давление в регионе растет», — сказала Георгиева.
По ее словам, не известно, как долго продлится этот шок и могут ли произойти другие потрясения. «Но нам нужно восстановить и сохранить буферы и быть готовыми в полной мере использовать наш набор инструментов политики», — заявила она.
Жесткие карантинные меры, введенные Китаем в связи с COVID-19, повлияли на и без того замедляющийся глобальный рост, ослабляя внутреннюю экономическую активность и нарушая цепочки поставок для производителей по всему миру.
Последствия замедления роста в Китае были особенно болезненными в Азии, где в ноябре промышленная активность упала по всему региону.
Некоторые развивающиеся страны также были вынуждены поднять процентные ставки для борьбы с оттоком капитала, вызванным повышением процентных ставок в США, ценой ущерба для их хрупкой экономики.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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