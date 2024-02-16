Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы — Finance.ua

Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы

В Украине наблюдается негативная динамика количества поступающих в вузы. В случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих станет еще меньше

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

«Сегодня эта динамика несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта», — сказал он.

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает только последовательное обучение. То есть поступать на второе высшее образование — на второй бакалавриат или вторую магистратуру — можно, право на образование есть, но не будет отсрочки от мобилизации, пояснил министр.

Он также отметил, что факторами оттока абитуриентов будут:

вступление Украины в ЕС, когда у наших вузов появятся конкуренты среди других восточноевропейских ЗВО;

демографические характеристики.

Напомним, 7 февраля ВР поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации.

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