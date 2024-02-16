Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы — Finance.ua

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Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы

Казна и Политика
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Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы
Глава МОН Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в ВУЗы
В Украине наблюдается негативная динамика количества поступающих в вузы. В случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих станет еще меньше
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
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«Сегодня эта динамика несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта», — сказал он.
Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает только последовательное обучение. То есть поступать на второе высшее образование — на второй бакалавриат или вторую магистратуру — можно, право на образование есть, но не будет отсрочки от мобилизации, пояснил министр.
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Он также отметил, что факторами оттока абитуриентов будут:
  • вступление Украины в ЕС, когда у наших вузов появятся конкуренты среди других восточноевропейских ЗВО;
  • демографические характеристики.
Напомним, 7 февраля ВР поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации.
По материалам:
Espreso.tv
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