Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд — Finance.ua

Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд Сегодня 17:38

Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд

В Министерстве финансов считают, что возобновление ассигнований на Дорожный фонд будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению прежних долгов.

Об этом на брифинге сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, одним из последствий отмены отдельного фонда для нужд дорожного хозяйства в 2023 году стала необходимость финансирования нужд дорожного хозяйства в «ручном режиме» за счет Резервного фонда государственного бюджета.

«Считаю это некачественным решением. Целесообразнее направить средства в отдельный фонд, как это было раньше. В частности, чтобы иметь возможность и рассчитываться с долгами (большая часть средств предусмотрена на погашение долговых обязательств, взятых в предыдущие годы), и финансировать содержание дорожной инфраструктуры. Ведь сейчас есть довольно рисковая история, которая постоянно создает бюджетное напряжение. Имею в виду потребность и заявки отдельных территорий на выделение денег из-за необходимости ремонта дорог, особенно в районах, приближенных к боевым действиям», — объяснил Марченко.

Однако системный подход, по его убеждению, будет способствовать более качественному распределению средств.

Как сообщалось, 20 сентября в парламенте состоялось представление правительственного законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Анализируя документ, ряд депутатов и журналистов обратили внимание на возвращение отдельной строки о финансировании в следующем году Дорожного фонда Украины.

43,2 млрд грн. В то время как в 2024 году соответствующие поступления (прежде всего, от транспортного сбора и акцизов на горючее) направляются в общий фонд госбюджета, откуда идут на нужды обороны. Правительство предлагает предусмотреть для этогоВ то время как в 2024 году соответствующие поступления (прежде всего, от транспортного сбора и акцизов на горючее) направляются в общий фонд госбюджета, откуда идут на нужды обороны.

Укрінформ По материалам:

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