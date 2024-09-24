Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд — Finance.ua
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Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд

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Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд
Глава Минфина объяснил, зачем в бюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд
В Министерстве финансов считают, что возобновление ассигнований на Дорожный фонд будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению прежних долгов.
Об этом на брифинге сообщил министр финансов Сергей Марченко.
По словам чиновника, одним из последствий отмены отдельного фонда для нужд дорожного хозяйства в 2023 году стала необходимость финансирования нужд дорожного хозяйства в «ручном режиме» за счет Резервного фонда государственного бюджета.
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«Считаю это некачественным решением. Целесообразнее направить средства в отдельный фонд, как это было раньше. В частности, чтобы иметь возможность и рассчитываться с долгами (большая часть средств предусмотрена на погашение долговых обязательств, взятых в предыдущие годы), и финансировать содержание дорожной инфраструктуры. Ведь сейчас есть довольно рисковая история, которая постоянно создает бюджетное напряжение. Имею в виду потребность и заявки отдельных территорий на выделение денег из-за необходимости ремонта дорог, особенно в районах, приближенных к боевым действиям», — объяснил Марченко.
Однако системный подход, по его убеждению, будет способствовать более качественному распределению средств.
Как сообщалось, 20 сентября в парламенте состоялось представление правительственного законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Анализируя документ, ряд депутатов и журналистов обратили внимание на возвращение отдельной строки о финансировании в следующем году Дорожного фонда Украины.
Правительство предлагает предусмотреть для этого 43,2 млрд грн. В то время как в 2024 году соответствующие поступления (прежде всего, от транспортного сбора и акцизов на горючее) направляются в общий фонд госбюджета, откуда идут на нужды обороны.
По материалам:
Укрінформ
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