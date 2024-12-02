Глава комитета Рады назвала условия, при которых не хватит средств на оборону в госбюджете-2025 — Finance.ua

Глава комитета Рады назвала условия, при которых не хватит средств на оборону в госбюджете-2025 Сегодня 09:11

Глава комитета Рады назвала условия, при которых не хватит средств на оборону в госбюджете-2025

Если изменится интенсивность боевых действий, будут огромные перебои с поставками оружия от международных партнеров, то нужно будет вносить изменения в государственный бюджет 2025 года на оборону.

Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Пидласа прокомментировала, насколько хорошо предусмотрены расходы на оборону в госбюджете на 2025 год и не окажется ли Украина снова в середине года в ситуации, когда нужно дополнительно еще 500 млрд голосовать в ВР.

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«Если драматично изменятся условия на поле боя, либо интенсивность боевых действий, либо будут огромные перебои с поставкой оружия от наших международных партнеров, то мы будем вынуждены вносить изменения в государственный бюджет. Но если условия останутся такими, как в этом году, или интенсивность боевых действий будет снижаться, или мы наконец-то одержим победу, тогда конечно средств, которые предусмотрены на 2025 год, хватит», — сказала Пидласа.

Она отметила, что предусмотрено в следующем году более 2,2 трлн грн на нужды безопасности и обороны, что больше, чем ожидаемые фактические расходы в этом году.

Минфин сообщал на днях, что за январь-октябрь 2024 года Украина потратила 1,6 трлн грн на сектор безопасности и обороны, что составляет более половины общего фонда госбюджета.

«На 2025 год мы закладываем вероятность, что боевые действия продлятся весь год, чтобы быть готовыми к любому развитию событий», — заявила Пидласа.

УНН По материалам:

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