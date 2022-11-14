Глава комитета Рады Гетманцев оценивает резерв бюджетных поступлений с таможни в 10-12 млрд грн в месяц — Finance.ua

Глава комитета Рады Гетманцев оценивает резерв бюджетных поступлений с таможни в 10-12 млрд грн в месяц Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Резервы поступлений налогов и сборов в государственный бюджет еще сохраняются по акцизному налогу и таможне, считает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Есть еще резервы. Мы видим их по акцизному налогу... И огромный резерв есть на таможне — я считаю, это 10-12 млрд грн в месяц или больше», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, об акцизных резервах свидетельствует прекращение деятельности крупной подпольной табачной фабрики в Желтых Водах.

Он добавил, что есть также резерв топливного акциза. «В Украине действует большая сеть автозаправочных станций, которая имеет значительно меньшую налоговую нагрузку, чем другие. Работаем пока убеждением, объясняем, что война не время для мародерства. И там достаточно большой теневой рынок. Мы работаем над тем, чтобы тень уничтожить полностью» , — подчеркнул Гетманцев.

Относительно таможни он отметил, что еще три месяца назад комитет рекомендовал правительству сделать кадровые выводы и четко определил, что таможня нуждается в системных изменениях, поскольку результаты руководства таможни неудовлетворительны.

«Я как представитель парламента скажу вам честно, что не знаю, что еще нужно сделать от парламента, чтобы там произошли эти системные изменения», — подчеркнул глава комитета.

По его мнению, для улучшения работы таможни требуется построение жесткой вертикали власти, ротация руководящего состава аппарата Гостаможслужбы, четкое разграничение полномочий и функций на разных уровнях, увеличение штатной численности подразделений, осуществляющих борьбу с таможенными правонарушениями, а также управление и анализ рисков за счет неэффективных подразделений.

«Но самое главное — это руководитель, умеющий сказать «нет!». Нет — всем и любому контрабандисту, которые сегодня господствуют на таможне, нет — отдельным правоохранителям, которые лоббируют контрабанду вместо того, чтобы прекращать ее, нет — отдельным депутатам, пытающимся продвинуть «сладкие «шкурнячки», — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что необходимо также ввести криминализацию контрабанды подакцизных товаров, ввести полный запрет представителям правоохранительных органов пересекать «даже границу пункта пропуска, кроме как на основании решения суда».

Справка Finance.ua:

Как сообщал ранее заместитель председателя этого парламентского комитета Ярослав Железняк, администрируемые Гостаможслужбой поступления в октябре составили 32,4 млрд грн по сравнению с 30,1 млрд грн в сентябре.

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