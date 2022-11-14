Как распределяется украинский бюджет-2022 в условиях войны (инфографика) — Finance.ua

Как распределяется украинский бюджет-2022 в условиях войны (инфографика) Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Как распределяется украинский бюджет-2022 в условиях войны (инфографика)

За 9 месяцев 2022 года расходы бюджета превысили прошлогодние показатели по большинству статей, кроме образования, экономической деятельности и обслуживания внешнего долга. Опендатабот проанализировал, как распределяются расходы бюджета в текущем году и что изменилось по сравнению с периодом до вторжения.

Куда расходовали деньги из госбюджета

Расход бюджета Украины составил 1944,4 млрд грн за 9 месяцев текущего года. Это на 65% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Для сравнения, в бюджете на этот год, который был принят в декабре 2021-го, расходы составили 1,5 трлн грн.

Если в 2021 году наибольшая доля расходов — 22% — приходилась на социальную защиту, то сейчас ожидаемо больше всего «съедает» оборона — 36% от общего объема расходов.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году оборонная статья расходов выросла почти в 9 раз: с 79,8 млрд грн в прошлом году до 700,6 млрд грн в текущем году. Только за месяц — в сентябре к августу — расходы на оборону выросли почти вдвое.

Выросли и расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власть — 281 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом — 115,5 млрд грн.

Почти на треть — до 331,3 млрд грн — увеличились расходы на социальную защиту и социальное обеспечение. Это около 17% всех бюджетных средств.

Небольшой прирост пришелся на здравоохранение — +13%.

Более всего сократились расходы на экономическую деятельность: со 147,2 млрд грн до 69,5 млрд грн. Также на 7% уменьшилось финансирование образования: с 214,2 млрд грн до 199,9 млрд грн.

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