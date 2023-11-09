Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро — Finance.ua

Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро

Европейский союз уже предоставил Украине помощь на сумму почти 83 миллиарда евро.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте.

«Этот Европейский совет (в октябре. — Ред.) позволил сосредоточиться на нашей решительной поддержке Украины. И, одним словом, главный посыл: поддержка. Решительная поддержка. Постоянная поддержка. И поддержка столько, сколько нужно. Украина находится в центре наших приоритетов», — сказал Мишель.

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Глава Евросовета отметил, что Украина делает значительный прогресс на пути членства в Европейском Союзе. Украинский народ должен быть уверен, что у него есть безопасное, преуспевающее и гарантированное будущее в рамках Европейского Союза.

«Европейская комиссия … представила свой отчет о расширении. И в декабре Европейский совет должен решить, какими будут следующие шаги для Украины и других кандидатов на членство. Ясно одно: мы хотим продолжать поддерживать Украину. Мы уже предоставили Украине помощь на сумму почти 83 миллиарды евро. Мы продолжим поддерживать Украину финансово, военно, как на европейском уровне, так и на двустороннем уровне», — добавил Мишель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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