Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро

Казна и Политика
55
Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро
Глава Евросовета: мы уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро
Европейский союз уже предоставил Украине помощь на сумму почти 83 миллиарда евро.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте.
«Этот Европейский совет (в октябре. — Ред.) позволил сосредоточиться на нашей решительной поддержке Украины. И, одним словом, главный посыл: поддержка. Решительная поддержка. Постоянная поддержка. И поддержка столько, сколько нужно. Украина находится в центре наших приоритетов», — сказал Мишель.
Читайте также
Глава Евросовета отметил, что Украина делает значительный прогресс на пути членства в Европейском Союзе. Украинский народ должен быть уверен, что у него есть безопасное, преуспевающее и гарантированное будущее в рамках Европейского Союза.
«Европейская комиссия … представила свой отчет о расширении. И в декабре Европейский совет должен решить, какими будут следующие шаги для Украины и других кандидатов на членство. Ясно одно: мы хотим продолжать поддерживать Украину. Мы уже предоставили Украине помощь на сумму почти 83 миллиарды евро. Мы продолжим поддерживать Украину финансово, военно, как на европейском уровне, так и на двустороннем уровне», — добавил Мишель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.