Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС — Finance.ua
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Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС

Казна и Политика
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Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС
Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что среди «фундаментальных условий» для вступления Украины в ЕС есть реформирование судов и борьба с коррупцией.
Об этом он сказал в интервью Общественному.
«Реформы, направленные на укрепление демократических институтов, особенно верховенства права, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы — это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен, украинская власть понимает, что это приоритет. Я почувствовал, что только через несколько месяцев вы достигли значительного прогресса и сделали шаги в правильном направлении», — заявил глава Евросовета.
Мишель отметил, что в течение следующих месяцев Еврокомиссия представит отчеты, которые укажут Украине, какие дополнительные шаги по пути в ЕС она должна сделать.
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Также он прокомментировал, реально ли Украине стать членом ЕС через два года.
«Я не говорю, что это нереально. Если с украинской стороны будет сильная политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я чувствую, для того, чтобы внедрять необходимые реформы, это возможно ускорить. Когда мы решили предоставить Украине кандидатство в ЕС, я помню, что за несколько недель до того, как мы приняли это решение, кто-то колебался, кто-то относился пессимистично, но нам удалось, вы смогли наконец-то быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается обычно со стороны ЕС», — заявил Мишель.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет;
  • Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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