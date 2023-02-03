Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС — Finance.ua

Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС 03.02.2023, 16:47 — Казна и Политика

Глава Евросовета Мишель перечислил «фундаментальные условия» для вступления Украины в ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что среди «фундаментальных условий» для вступления Украины в ЕС есть реформирование судов и борьба с коррупцией.

Об этом он сказал в интервью Общественному

«Реформы, направленные на укрепление демократических институтов, особенно верховенства права, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы — это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен, украинская власть понимает, что это приоритет. Я почувствовал, что только через несколько месяцев вы достигли значительного прогресса и сделали шаги в правильном направлении», — заявил глава Евросовета.

Мишель отметил, что в течение следующих месяцев Еврокомиссия представит отчеты, которые укажут Украине, какие дополнительные шаги по пути в ЕС она должна сделать.

Также он прокомментировал, реально ли Украине стать членом ЕС через два года.

«Я не говорю, что это нереально. Если с украинской стороны будет сильная политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я чувствую, для того, чтобы внедрять необходимые реформы, это возможно ускорить. Когда мы решили предоставить Украине кандидатство в ЕС, я помню, что за несколько недель до того, как мы приняли это решение, кто-то колебался, кто-то относился пессимистично, но нам удалось, вы смогли наконец-то быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается обычно со стороны ЕС», — заявил Мишель.

Справка Finance.ua:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет;

Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.