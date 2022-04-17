Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против россии нацелены на «Сбербанк» — Finance.ua

Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против россии нацелены на «Сбербанк»

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Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против россии нацелены на «Сбербанк»

Новый пакет санкций Европейского Союза против россии будет нацелен на «Сбербанк» и поставки нефти.

DW. Об этом сообщил глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен газете Bild am Sonntag, цитируют Reuters

«Мы изучаем российский банковский сектор, особенно „Сбербанк“, на долю которого приходится 37% этого сектора. И, конечно, вопросы, связанные с энергетикой», — сказала Урсула фон дер Ляен.

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Она также сообщила, что ЕС работает над «умными механизмами», чтобы поставки нефти (эмбарго — Ред.) также можно было включить в следующие санкции.

По ее словам, приоритет санкций — «сокращение доходов путина».

Глава ЕК также прямо защитила правительство ФРГ от обвинений в том, что оно тормозит введение ограничений в отношении рф: «Германия согласилась на все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов».

Никогда еще Евросоюз «не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас», и Берлин сыграл в этом свою роль, считает она.

Фон дер Ляен предположила, что введенные в отношении москвы карательные меры уже дают эффект: «Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику».

Экспорт в россию упал на 70 процентов, валовой внутренний продукт россии уменьшится на 11 процентов, заявила она. Дефолт в россии — только вопрос времени, уверена глава ЕК.

«Этой войной путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа», — отметила фон дер Ляен.

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