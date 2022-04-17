Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против россии нацелены на «Сбербанк» — Finance.ua

Она также сообщила, что ЕС работает над «умными механизмами», чтобы поставки нефти (эмбарго — Ред.) также можно было включить в следующие санкции.
По ее словам, приоритет санкций — «сокращение доходов путина».
Глава ЕК также прямо защитила правительство ФРГ от обвинений в том, что оно тормозит введение ограничений в отношении рф: «Германия согласилась на все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов».
Никогда еще Евросоюз «не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас», и Берлин сыграл в этом свою роль, считает она.
Фон дер Ляен предположила, что введенные в отношении москвы карательные меры уже дают эффект: «Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику».
Экспорт в россию упал на 70 процентов, валовой внутренний продукт россии уменьшится на 11 процентов, заявила она. Дефолт в россии — только вопрос времени, уверена глава ЕК.
«Этой войной путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа», — отметила фон дер Ляен.