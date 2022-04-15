Британия ввела санкции против двух партнеров Абрамовича: заморозили активы на 10 миллиардов фунтов — Finance.ua

Британия ввела санкции против двух партнеров Абрамовича: заморозили активы на 10 миллиардов фунтов

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Британия ввела санкции против двух партнеров Абрамовича: заморозили активы на 10 миллиардов фунтов

Великобритания добавила в санкционный список двух деловых партнеров олигарха Романа Абрамовича — Евгения Тененбаума и Давида Давидовича: правительство заморозило их активы стоимостью до 10 млрд фунтов стерлингов.

«Великобритания наложила санкции на Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, давних деловых партнеров Романа Абрамовича. Это заморозит их активы на сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов», — говорится в заявлении.

«Данные меры в сочетании с другими, объявленными на сегодняшний день, сократили ключевые источники дохода для военной машины путина», — добавили в правительстве Соединенного Королевства.

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Там добавили, что общее количество олигархов, членов семей и попавших под санкции соратников с февраля достигло 106 человек.

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, замораживание активов Тененбаума и Давидовича на общую сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов «является самой большой акцией по замораживанию активов в истории Великобритании».

Также Давидовичу запретили въезд в Королевство.

«Эти санкции были согласованы с мерами, предпринятыми властями Джерси в начале этой недели, чтобы наложить официальный приказ о замораживании активов, связанных с самим Абрамовичем, стоимостью более 5 миллиардов фунтов стерлингов», — пояснили в правительстве.

«Евгений Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича. Корпоративные документы показывают, что Тененбаум взял под контроль Ervington Investments Limited, инвестиционную компанию, связанную с Абрамовичем, 24 февраля сразу после незаконного вторжения россии в Украину. Тененбаум, являющийся директором футбольного клуба „Челси“, подлежит замораживанию активов. Давида Давидовича Forbes описал как „правую руку Абрамовича“, он возглавил Ervington Investments у Тененбаума в марте 2022 года. Он подлежит замораживанию активов и запрету на поездки», — заявляет британское правительство.

«Санкции, введенные Великобританией и ее международными партнерами, имеют глубокие и пагубные последствия для способности путина вести войну. Анализ показывает, что россия идет к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза, поскольку 275 миллиардов фунтов стерлингов — 60% российских валютных резервов — заморожены», — резюмировали в ведомстве.

Сам Абрамович подпал под британские санкции 10 марта.

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