Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия

Мир
21
Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия
Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что мировая экономика вряд ли вернется в низкоинфляционную среду, в которой находилась последние 10 лет.
Об этом пишет Finmarket.
«Я не думаю, что мы вернемся обратно в низкоинфляционную среду, — заявила она на мероприятии форума ЕЦБ, который проходит в Синтре. — Я считаю, что силы, освобожденные в результате пандемии covid-19, в результате масштабного геополитического шока, с которым мы столкнулись теперь, поменяют ландшафт, в котором мы будем находиться».
Читайте также
Она отметила, что большинство процессов в экономике за последние 20 лет были основаны на глобализации, на распределении цепочек поставок, на сокращении затрат.
«Это изменилось и, вероятно, продолжит двигаться к чему-то, что нам пока неизвестно», — сказала Лагард.
«Одни считают, что глобализация продолжится в каком-нибудь другом формате. Другие считают, что место, в котором вы работаете, из которого вы оказываете услуги, будет определяться другими факторами, а не только уровнем затрат, отметила она. — Да, фактор затрат останется, однако речь пойдет и о том, где следует локализовать сервисы, где нанимать людей, где сокращать расходы, являются ли эти места политически друзьями или недругами и могу ли я прогнозировать будущее моего производства, моих сервисов».
Читайте также
Еще одним фактором, влияющим на динамику инфляции в Европе, станет «зеленая» трансформация в регионе, считает Лагард.
Высокая инфляция, которая отмечается в еврозоне, по словам главы ЕЦБ, в значительной степени вызвана «энергетическим шоком, который мы испытываемым и, вероятно, продолжим испытывать» вследствие высокой зависимости региона от внешних поставщиков энергоресурсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.