Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия — Finance.ua

Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия Сегодня 19:47 — Мир

Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что мировая экономика вряд ли вернется в низкоинфляционную среду, в которой находилась последние 10 лет.

Об этом пишет Finmarket.

«Я не думаю, что мы вернемся обратно в низкоинфляционную среду, — заявила она на мероприятии форума ЕЦБ, который проходит в Синтре. — Я считаю, что силы, освобожденные в результате пандемии covid-19, в результате масштабного геополитического шока, с которым мы столкнулись теперь, поменяют ландшафт, в котором мы будем находиться».

Она отметила, что большинство процессов в экономике за последние 20 лет были основаны на глобализации, на распределении цепочек поставок, на сокращении затрат.

«Это изменилось и, вероятно, продолжит двигаться к чему-то, что нам пока неизвестно», — сказала Лагард.

«Одни считают, что глобализация продолжится в каком-нибудь другом формате. Другие считают, что место, в котором вы работаете, из которого вы оказываете услуги, будет определяться другими факторами, а не только уровнем затрат, отметила она. — Да, фактор затрат останется, однако речь пойдет и о том, где следует локализовать сервисы, где нанимать людей, где сокращать расходы, являются ли эти места политически друзьями или недругами и могу ли я прогнозировать будущее моего производства, моих сервисов».

Еще одним фактором, влияющим на динамику инфляции в Европе, станет «зеленая» трансформация в регионе, считает Лагард.

Высокая инфляция, которая отмечается в еврозоне, по словам главы ЕЦБ, в значительной степени вызвана «энергетическим шоком, который мы испытываемым и, вероятно, продолжим испытывать» вследствие высокой зависимости региона от внешних поставщиков энергоресурсов.

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