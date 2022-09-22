Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили — Finance.ua

Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили Сегодня 20:35 — Технологии&Авто

Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили

На украинском рынке новых легковых автомобилей в 2022 году модели с традиционными силовыми агрегатами все еще преобладают, но их доли сокращаются.

Об этом сообщает Укравтопром.

За восемь месяцев 2022 года было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Большинство из этих транспортных средств (57%) оборудованы бензиновыми двигателями. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. часть бензиновых авто в структуре рынка снизилась на 5 процентных пунктов.

Также уменьшились доли дизельных авто (-1пп), сейчас в продажах они занимают 24%, и машин с ГБО, охвативших лишь 1% рынка (-1пп).

В то же время увеличился процент гибридных авто с 10% до 14%, а электромобилей — с 1% до 4%.

Телеканал 24 По материалам:

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