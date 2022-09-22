Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили — Finance.ua
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Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили

Технологии&Авто
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Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили
Гибриды и «электрички» вытесняют бензиновые и дизельные автомобили
На украинском рынке новых легковых автомобилей в 2022 году модели с традиционными силовыми агрегатами все еще преобладают, но их доли сокращаются.
Об этом сообщает Укравтопром.
За восемь месяцев 2022 года было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей.
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Большинство из этих транспортных средств (57%) оборудованы бензиновыми двигателями. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. часть бензиновых авто в структуре рынка снизилась на 5 процентных пунктов.
Также уменьшились доли дизельных авто (-1пп), сейчас в продажах они занимают 24%, и машин с ГБО, охвативших лишь 1% рынка (-1пп).
В то же время увеличился процент гибридных авто с 10% до 14%, а электромобилей — с 1% до 4%.

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По материалам:
Телеканал 24
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