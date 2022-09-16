Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос) — Finance.ua
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Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос)

Личные финансы
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Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос)
Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос)
Низкие доходы украинцев привели к тому, что стоимость электромобилей кажется нашим соотечественникам очень высокой. В результате большинство украинцев не рассматривают возможность приобретения авто с электроприводом.
Для 71% украинцев электрические автомобили слишком дорогие. К такому выводу удалось прийти благодаря опросу праведной компанией УoUkraina.
71% опрошенных респондентов считают, что стоимость автомобиля пока слишком высока по отношению к их доходам. Еще 26% опрошенных считают, что в нашей стране отсутствует инфраструктура зарядных станций для таких машин.
Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос)
Только 9% украинцев рассматривают возможность приобрести электроавтомобиль. 51% уверены, что точно не будут рассматривать возможность покупки авто с электроприводом.
На самом же деле стоимость электромобилей в Украине примерно такая же, как и в других странах. Но средняя заработная плата по состоянию на 29.08.2022 составляла всего $340 (13 957 грн) в месяц.
Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос)
Чтобы собрать на новую Tesla Model 3, прайс на которую стартует с $40 390, среднестатистический украинец вынужден будет откладывать все заработанные денежные средства в течение почти 10 лет. Для сравнения: в США средняя зарплата составляет $4300, то есть среднестатистическому американцу для покупки Tesla Model 3 требуется меньше 10 месяцев.
Именно поэтому стоимость электромобилей кажется украинцам слишком высокой.
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По материалам:
Телеканал 24
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