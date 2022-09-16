Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос) — Finance.ua

Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос) Сегодня 20:23 — Личные финансы

Украинцы рассказали, почему не покупают электромоибли (опрос)

Низкие доходы украинцев привели к тому, что стоимость электромобилей кажется нашим соотечественникам очень высокой. В результате большинство украинцев не рассматривают возможность приобретения авто с электроприводом.

Для 71% украинцев электрические автомобили слишком дорогие. К такому выводу удалось прийти благодаря опросу праведной компанией УoUkraina.

71% опрошенных респондентов считают, что стоимость автомобиля пока слишком высока по отношению к их доходам. Еще 26% опрошенных считают, что в нашей стране отсутствует инфраструктура зарядных станций для таких машин.

Только 9% украинцев рассматривают возможность приобрести электроавтомобиль. 51% уверены, что точно не будут рассматривать возможность покупки авто с электроприводом.

На самом же деле стоимость электромобилей в Украине примерно такая же, как и в других странах. Но средняя заработная плата по состоянию на 29.08.2022 составляла всего $340 (13 957 грн) в месяц.

Чтобы собрать на новую Tesla Model 3, прайс на которую стартует с $40 390, среднестатистический украинец вынужден будет откладывать все заработанные денежные средства в течение почти 10 лет. Для сравнения: в США средняя зарплата составляет $4300, то есть среднестатистическому американцу для покупки Tesla Model 3 требуется меньше 10 месяцев.

Именно поэтому стоимость электромобилей кажется украинцам слишком высокой.

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Телеканал 24 По материалам:

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