Гетманцев: в текущем году ожидается прирост ВВП на 3,5% — Finance.ua

Гетманцев: в текущем году ожидается прирост ВВП на 3,5% Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Гетманцев: в текущем году ожидается прирост ВВП на 3,5%

Предпринимательского бума в Украине во время войны, конечно, нет, но бизнес адаптируется.

Об этом заявил в комментарии Украинскому Радио председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Сначала украинский бизнес адаптировался к большой войне, потом — к энергетическому кризису, вызванному обстрелами со стороны российских агрессоров, сейчас — к длительной войне. Мы это видим по цифрам: у нас есть определенные улучшения по ситуации с занятостью, есть прирост ВВП — по разным оценкам, это 3,5% в нынешнем году будет», — рассказал Гетманцев.

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По его словам, сейчас нельзя говорить о предпринимательском буме в Украине: безусловно, страдают от агрессии все и прежде всего бизнес.

«Здесь речь идет и о непосредственных разрушениях, и о релокации, негативных ожиданиях от продолжения военных действий. Все это наносит существенный вред бизнесу. Мы видели 29% падения ВВП в прошлом году, и это, собственно, является падением бизнеса», — констатирует депутат.

Все это говорит о том, что бизнес адаптируется к тем реалиям, которые есть, резюмирует депутат.

«Несмотря на очень ограниченные финансовые возможности государства — более 60% наших расходов составляют военные расходы — на безопасность и оборону, государство делает все возможное, чтобы бизнес приспособился как можно скорее. Речь идет и о программе „5.7.9“, в рамках которой с начала войны выдано 137 млрд гривен кредитов, и о программе „єРобота“, которая постоянно расширяется, в том числе и в отношении ветеранского бизнеса, и об ипотечном кредитовании, которое также стимулирует развитие строительства в нашей стране», — отметил Даниил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо По материалам:

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