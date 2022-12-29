Гетманцев рассказал, когда Украина вернется к довоенному режиму налогообложения — Finance.ua

Гетманцев рассказал, когда Украина вернется к довоенному режиму налогообложения Сегодня 18:40 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, когда Украина вернется к довоенному режиму налогообложения

В Украине до середины 2023 года будет отменена двухпроцентная система налогообложения.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

«Она (2% налоговая система) сыграла свою роль, которая заключалась в том, чтобы вывести экономику из шокового состояния, еще весной-летом. Мы хотим придерживаться хотя бы минимальной налоговой стабильности. Поэтому даем предпринимателям полгода, чтобы они могли подстроить свои бизнес-процессы под изменения», — заявил Гетманцев.

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По его словам, до конца военного положения льготы для малого бизнеса отменять не планируют.

Также он рассказал, сколько в целом бюджет недополучил из-за льгот, введенных во время военного положения.

«По льготному растаможиванию авто — более 13 млрд грн. Отмена акциза на горючее — по году выйдет 50 млрд грн. Освобождение от пошлины и НДС импорта, которое мы ввели в первые недели войны, — более 40 млрд грн. Упрощенная система налогообложения (2% с дохода для крупного бизнеса — до 10 млрд грн», — говорит нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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