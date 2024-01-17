Гетманцев рассказал, каким банкам стало сложнее рассчитываться по обязательствам — Finance.ua

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Гетманцев рассказал, каким банкам стало сложнее рассчитываться по обязательствам

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Гетманцев рассказал, каким банкам стало сложнее рассчитываться по обязательствам
Гетманцев рассказал, каким банкам стало сложнее рассчитываться по обязательствам
Показатель достаточности регулятивного капитала банков снизился впервые с конца 2022 года.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев.
«По данным НБУ, на 1 января 2024 года норматив адекватности регулятивного капитала банка (H2) уменьшился до 21,1% (с 25,4% на 1 декабря 2023 года). Уменьшение произошло впервые с ноября 2022 года. Норматив достаточности основного капитала (H3) снизился до 12,2% (с 14,7% на 1 декабря 2023 г.)», — подчеркнул Гетманцев.
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Он подчеркнул, что уменьшение нормативов является прежде всего эхом результатов диагностики качества активов и достаточности капитала 20 крупнейших банков, который завершил НБУ в конце 2023 года.
«Тогда в целом исследование выявило корректность оценки кредитного риска и нормативов достаточности капитала для большинства учреждений. Впрочем, отдельные банки, для которых были установлены повышенные нормативы, по результатам диагностики пересмотрели величину убытков, что привело к уменьшению капитала. В частности, для государственного Укрэксима расчетный норматив достаточности регулятивного капитала снизился до 4,2% (при минимуме 10%), основного капитала — до 2,1% (при минимуме 7%)», — отметил председатель парламентского комитета по налогам.
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«Остальные банки нормативы по капиталу на 1 января 2024 года выполняли, но несколько учреждений находились в „зоне повышенного внимания“: из диагностированных НБУ это прежде всего МТБ (H3 — 8,1%), из недиагностированных — Альянс (H3 — 7, 1%)», — подчеркнул Гетманцев.
«Напомню, что 5 из 20 диагностированных банков, для которых установлена ​​повышенная потребность в капитале, а это уже упомянутые Укрэксим и МТБ, а также Правэкс, Укргаз и Сенс, должны представить НБУ планы докапитализации и реструктуризации. У них будет достаточно времени (до марта 2026 года), чтобы повысить свою операционную эффективность и самостоятельно закрыть потребность в капитале. В крайнем варианте для государственных банков будет всегда оставаться опция докапитализации акционером, государством», — подчеркнул Гетманцев.
Он также отметил, что сейчас ситуация полностью контролируемая. «Банковская система в целом имеет достаточный уровень капитала, который почти в 2 раза превышает минимальный уровень и больше, чем до начала полномасштабной войны», — сообщил Гетманцев.
Отметим, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) отражает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам, вытекающим из торговых, кредитных или других операций денежного характера.
По материалам:
НВ
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