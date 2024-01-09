Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки — Finance.ua

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Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки

Фондовый рынок
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Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки
Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки
Украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки, получившие 80,276 млрд грн.
Об этом пишет FinClub со ссылкой на данные Национального банка.
Еще 32,802 млрд грн у банков иностранных банковских групп, а 17,472 млрд грн — банков с частным капиталом.

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Среди действующих 63 банков прибыль имели 59 учреждений (суммарно заработали 130,64 млрд грн), а убыток — 4 (суммарно потеряли 90,64 млн грн). Речь идет о Мотор-Банке, Окси Банке, Правэкс Банке и Альпари Банке.
Наибольшие доходы в январе — ноябре получили:
  • ПриватБанк — 54,456 млрд грн;
  • Ощадбанк — 11,563 млрд грн;
  • Райффайзен Банк — 7,433 млрд грн;
  • Укрсиббанк — 6,866 млрд грн;
  • ПУМБ — 6,693 млрд грн;
  • ОТП Банк — 5,442 млрд грн;
  • Ситибанк — 5,37 млрд грн;
  • Сенс Банк — 5,251 млрд грн;
  • Универсал Банк — 4,954 млрд грн;
  • Укрэксимбанк — 4,925 млрд грн;
  • Укргазбанк — 4,08 млрд грн;
  • Креди Агриколь Банк — 3,479 млрд грн;
  • Кредобанк — 1,741 млрд грн;
  • Банк «Пивденный» — 1,511 млрд грн;
  • ПроКредит Банк — 970,9 млн грн;
  • ИНГ Банк Украина — 779,1 млн. грн;
  • Идея Банк — 683 млн грн;
  • А-Банк — 646,4 млн грн;
  • Банк Восток — 351,4 млн грн;
  • Банк Кредит Днепр — 302,6 млн грн.
Эта треть всех банков заработала 97,6% прибыли банковской системы, тогда как на оставшиеся четыре десятка банков пришлось всего 2,4% прибыли.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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