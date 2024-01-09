Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки — Finance.ua

Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки Сегодня 17:02 — Фондовый рынок

Нацбанк назвал самые прибыльные украинские банки

Украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки, получившие 80,276 млрд грн.

Об этом пишет FinClub со ссылкой на данные Национального банка.

Еще 32,802 млрд грн у банков иностранных банковских групп, а 17,472 млрд грн — банков с частным капиталом.

Среди действующих 63 банков прибыль имели 59 учреждений (суммарно заработали 130,64 млрд грн), а убыток — 4 (суммарно потеряли 90,64 млн грн). Речь идет о Мотор-Банке, Окси Банке, Правэкс Банке и Альпари Банке

Наибольшие доходы в январе — ноябре получили:

ПриватБанк — 54,456 млрд грн;

Ощадбанк — 11,563 млрд грн;

Райффайзен Банк — 7,433 млрд грн;

Укрсиббанк — 6,866 млрд грн;

ПУМБ — 6,693 млрд грн;

ОТП Банк — 5,442 млрд грн;

Ситибанк — 5,37 млрд грн;

Сенс Банк — 5,251 млрд грн;

Универсал Банк — 4,954 млрд грн;

Укрэксимбанк — 4,925 млрд грн;

Укргазбанк — 4,08 млрд грн;

Креди Агриколь Банк — 3,479 млрд грн;

Кредобанк — 1,741 млрд грн;

Банк «Пивденный» — 1,511 млрд грн;

ПроКредит Банк — 970,9 млн грн;

ИНГ Банк Украина — 779,1 млн. грн;

Идея Банк — 683 млн грн;

А-Банк — 646,4 млн грн;

Банк Восток — 351,4 млн грн;

Банк Кредит Днепр — 302,6 млн грн.

Эта треть всех банков заработала 97,6% прибыли банковской системы, тогда как на оставшиеся четыре десятка банков пришлось всего 2,4% прибыли.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.