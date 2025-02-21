Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть льготные $50 млрд на три года — Finance.ua

Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть льготные $50 млрд на три года Сегодня 14:43

Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть льготные $50 млрд на три года

растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем. Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов ина фоне неопределенности в будущем.

Как заявил Гетманцев, существует прямая связь с событиями в международной политике и украинскими финансами, как следствие Украине следует критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, то есть «считать каждую копейку»

«Для государства — наконец жестко пресечь тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел», — заявил председатель комитета.

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Согласно его словам, следует убрать любую профанацию. Только от работы Государственной налоговой службы Украина в 2025 году не напрягаясь должна получить более $4 млрд от детенизации, а если напрячься — гораздо больше.

«И ввести военную цензуру расходов. Мы не можем допустить бездарного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кешбэка, который дал прирост ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в $50 млрд не на год, а на три года», — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что тотальная детенизация и экономия — это то, что сейчас нужно.

Кроме того, Гетманцев посоветовал украинскому обществу в конце концов повзрослеть и прекратить толерантно относиться к уклонению от налогообложения, дискуссии вроде убийства бизнеса от дополнительных 3,5% ВС. Ведь, по его словам, тот, кто ворует налоги в любой форме — враг и является таким же вором, как и вор во власти.

Гетманцев объяснил, что сегодня Украина находится в периоде самой высокой турбулентности с марта 2022 года. Ее поддержка, в том числе финансовая, стратегическим партнером не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для Украины политические дискуссии.

Он сообщил, что, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, это означает рост неопределенности в 2026 году и в дальнейшем, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA ($50 млрд от доходов за счет обездвиженных активов банка россии).

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