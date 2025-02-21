Всемирный банк в прошлом году предоставил Украине $31,8 миллиарда поддержки — Гетманцев — Finance.ua
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Всемирный банк в прошлом году предоставил Украине $31,8 миллиарда поддержки — Гетманцев

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Всемирный банк в прошлом году предоставил Украине $31,8 миллиарда поддержки — Гетманцев
Всемирный банк в прошлом году предоставил Украине $31,8 миллиарда поддержки — Гетманцев
Всемирный банк в 2024 году предоставил Украине поддержку на 31,8 млрд долл. США.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, самый большой и важнейший проект — «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)», в рамках которого в прошлом году аккумулировано финансирование в размере 26,3 млрд долларов. Эти средства пошли на покрытие бюджетных расходов на помощь малоимущим семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, семьям с детьми, выплату заработной платы работникам системы здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих.
Среди крупнейших проектов, по которым открыто финансирование в 2024 году:
  • Второй заем «Основы роста» (DPO 2-Grant FIF);
  • Укрепление возможности Правительства по внедрению фискальной реформы (SURGE);
  • Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность (THRIVE);
  • повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине (LEARN);
  • Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство (RISE).
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«Банк поддержал программу єВідновлення — почти 83 тыс. домохозяйств получили компенсацию за мелкие и средние ремонты частично поврежденных жилых домов благодаря финансированию проекта HOPE, а почти 100 тысяч ферм, малых ферм и фермеров получили около 230 млн долларов по проекту ARISE, который профинансировал доступные кредиты».
В целом же, по словам нардепа, по состоянию на 1 февраля 2025 года портфель Всемирного банка в Украине состоит из 21 проекта (29 сделок), финансирование которых осуществляется за счет заемных средств на общую сумму 14,40 млрд долларов и 1,05 млрд евро, а также 16 проектов (17 сделок), финансирование которых осуществляется за счет грантовых средств, на общую сумму 17,77 млрд долларов США и 50 млн евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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