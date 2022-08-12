Гетманцев хочет ввести новый налог на обменники — кто может пострадать от этого решения Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Гетманцев хочет ввести новый налог на обменники — кто может пострадать от этого решения

Парламент может ввести новый налог на обменники. Это принесет бюджету около 1 млрд грн поступлений в год. Но параллельно может завести обмен валют в тень.

Об этом пишет Forbes.ua.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен заставить небанковские обменные пункты платить авансом налог на прибыль в размере трех минимальных зарплат ежемесячно за каждую кассу. Инициатор идеи — глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев. Он рассчитывает пополнить годовой бюджет на 1 млрд грн.

Последние пять лет небанковские обменники вытесняют банки с рынка наличного валютообмена, свидетельствует статистика в пояснительной записке. В 2018 году обороты небанковских обменников превысили банковские и составили $5,8 млрд. В 2021-м — уже $14 млрд, или вдвое больше, чем в банках.

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С началом полномасштабного вторжения тренд усилился, рассказал один из инициаторов законопроекта. Теперь объем сделок в небанковском сегменте в четыре раза превышает банковский: с 13 апреля по 4 августа банки купили $458 млн наличной валюты и продали $456 млн, небанки — $1,68 млрд и $1,61 млрд соответственно. Более трети всего рынка и половина рынка небанковских учреждений занимают три компании.

Будет ли эффект от налога для обменников

Инициатива о новом налоге неплохая, считает соучредитель сети небанковских обменников Money24 Фридрих Поллак. По его мнению, это поможет наполнить бюджет и очистить рынок от неэффективных и непрофессиональных игроков, снизить неоправданно большое количество пунктов обмена валюты.

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Но часть игроков могут уйти в тень, продолжая уклоняться от налогов и расшатывать рынок, допускает он. И слишком высокая стоимость лицензии может привести к закрытию части обменников и увольнениям работников.

«Величина налога должна регулироваться в зависимости от региона, ведь она не может быть одинакова в Киеве и, например, Житомире», — резюмирует Поллак.

Предлагаемая сумма налога действительно велика, согласен собеседник из команды инициаторов законопроекта.

«Мы рассчитывали, что это будет 3000-5000 грн в месяц, ведь 19 500 грн — это для некоторых обменников вся сумма прибыли в месяц», — объясняет он. С таким подходом эффект от законопроекта может оказаться отрицательным, предполагает он. Валюта из официальных обменных пунктов может перекочевать в «менялы», и придется покупать ее по более высокой цене. Что также негативно скажется на валютном курсе.

Налоги — не панацея, говорит один из инициаторов законопроекта, ведь этот рынок требует расчистки, как банковский в 2015 году. Необходимо установить настоящих собственников финансовых компаний. Ввести финансовый мониторинг и стандарты оснащения и защиты, чтобы валюту продавали в оборудованном помещении с сейфом, а не железной будке на рынке.

«Не думаю, что эта инициатива сдержит „черный рынок“», — говорит казначей одного из крупнейших банков. Одни компании закроются, но появятся новые, так как ресурсов администрировать такой рынок у НБУ нет.

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