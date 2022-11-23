Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных

Казна и Политика
70
Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных
Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных
Министерство финансов уже на этой неделе представит изменения, позволяющие уменьшить количество заблокированных налоговых накладных.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «Минфин».
«Как известно, в октябре правительство поддержало предложение Минфина по изменению алгоритмов блокирования налоговых накладных, внеся изменения в постановление № 1165. В связи с этим количество заблокированных накладных увеличилось в два раза. Статистика следующая: в сентябре количество заблокированных накладных было 0,8%, в ноябре такое количество выросло вдвое — 1,63%», — отметил Гетманцев.
Читайте также
Он подчеркнул, что это создает ощутимые проблемы для бизнеса, хотя процент заблокированных накладных сейчас уже идет на убыль — по состоянию на 18 ноября уже заблокировано 1,12% накладных.
«Поэтому в Комитете по просьбе бизнеса уже провели несколько встреч с представителями бизнеса, экспертами и Минфином как инициатором изменений совершенствования системы блокирования налоговых накладных в сторону смягчения критериев. Соответствующие изменения должны быть представлены Минфином на этой неделе», — добавил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.