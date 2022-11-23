Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных — Finance.ua

Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Гетманцев анонсировал изменения в правила блокирования налоговых накладных

Министерство финансов уже на этой неделе представит изменения, позволяющие уменьшить количество заблокированных налоговых накладных.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «Минфин».

«Как известно, в октябре правительство поддержало предложение Минфина по изменению алгоритмов блокирования налоговых накладных, внеся изменения в постановление № 1165. В связи с этим количество заблокированных накладных увеличилось в два раза. Статистика следующая: в сентябре количество заблокированных накладных было 0,8%, в ноябре такое количество выросло вдвое — 1,63%», — отметил Гетманцев.

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Он подчеркнул, что это создает ощутимые проблемы для бизнеса, хотя процент заблокированных накладных сейчас уже идет на убыль — по состоянию на 18 ноября уже заблокировано 1,12% накладных.

«Поэтому в Комитете по просьбе бизнеса уже провели несколько встреч с представителями бизнеса, экспертами и Минфином как инициатором изменений совершенствования системы блокирования налоговых накладных в сторону смягчения критериев. Соответствующие изменения должны быть представлены Минфином на этой неделе», — добавил Гетманцев.

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