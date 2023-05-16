Герус анонсировал массовое открытие на АЗС станций быстрой зарядки электрокаров — Finance.ua

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Герус анонсировал массовое открытие на АЗС станций быстрой зарядки электрокаров

Энергетика
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Герус анонсировал массовое открытие на АЗС станций быстрой зарядки электрокаров
Герус анонсировал массовое открытие на АЗС станций быстрой зарядки электрокаров
В этом году на украинских АЗС планируется массовое открытие установок быстрой зарядки электротранспорта.
Об этом в интервью Укринформу сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
«Убежден, в этом году на автозаправочных комплексах будут массово открываться установки быстрой зарядки транспорта. В частности, на основных автомагистралях можно увидеть более полусотни таких установок на разных АЗС. Это означает, что если кто-то на электромобиле едет из Киева во Львов, у него будет, где заправиться по дороге. И заправка не будет занимать много времени, это можно будет сделать менее чем за час. Такое направление — перспектива не только этого, но и следующих лет», — сказал Герус.
По его словам, также в украинских городах будут появляться электробусы как общественный транспорт, поэтому и в пределах населенных пунктов электрозарядных станций будет больше.
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«Сочетание классического и электротранспорта, который уже не использует традиционное топливо, — это европейский тренд. Так что, утвердив соответствующий законопроект, мы тоже задали определенный вектор и, надеюсь, дали определенный толчок для развития этого сегмента и в нашей стране», — добавил Герус.
Как сообщалось, в феврале Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 8172, направленный на преодоление топливной зависимости и развитие зарядной инфраструктуры для электрических транспортных средств.
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По материалам:
Укрінформ
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