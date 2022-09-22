Германия заблокировала 5 млрд евро российских активов — Finance.ua
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Германия заблокировала 5 млрд евро российских активов

Мир
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Германия заблокировала 5 млрд евро российских активов
Германия заблокировала 5 млрд евро российских активов
Германия из-за санкций заблокировала активы россиян почти на 4,88 млрд евро.
Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на данные федерального министерства юстиции.
Как отмечается, цифра в 4,88 млрд фигурирует в брифинге министерства для парламента. В этом же докладе отметили, что отслеживание активов подсанкционных россиян — процесс сложный, а соблюдение решения о замораживании активов в значительной степени зависит от частных организаций, таких как банки, страховые компании и другие экономические агенты.
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В случае таких активов, как объекты недвижимости или яхты, власти обычно вмешиваются тогда, когда имеют конкретные доказательства связи с санкционным лицом. Очень часто реальный владелец скрывается за регистрацией имущества на оффшорную компанию или стороннее лицо, и тогда через немецкие реестры заподозрить связь с ним невозможно.
Напомним, Министерство юстиции США планирует усилить работу в сфере розыска и конфискации активов, связанных с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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