Правительство планирует за счет конфискованных активов российских банков восстановить разрушенное жилье — Finance.ua
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Правительство планирует за счет конфискованных активов российских банков восстановить разрушенное жилье

Казна и Политика
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Правительство планирует за счет конфискованных активов российских банков восстановить разрушенное жилье
Правительство планирует за счет конфискованных активов российских банков восстановить разрушенное жилье
Правительство рассчитывает за счет конфискованных российских активов, в частности Международного резервного банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка (ПИБ), отстроить жилье для украинцев, разрушенное в результате военных действий.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции в Киеве.
«Пока мы рассчитываем на конфискацию российских активов, в том числе замороженных, для того, чтобы за счет этих ресурсов государство могло компенсировать восстановление жилья, разрушенного в результате российской агрессии. Для нас это приоритет № 1», — отметил Шмыгаль.
Глава правительства уточнил, что первая волна восстановления разрушенного жилья предусматривается за счет конфискованных активов Международного резервного банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка (ПИБ) — 15,8 млрд грн.
«Мы четко понимаем, что у нас есть ответственность перед украинцами. Будем это выполнять», — добавил премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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