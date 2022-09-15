Правительство планирует за счет конфискованных активов российских банков восстановить разрушенное жилье — Finance.ua

Правительство планирует за счет конфискованных активов российских банков восстановить разрушенное жилье
Правительство рассчитывает за счет конфискованных российских активов, в частности Международного резервного банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка (ПИБ), отстроить жилье для украинцев, разрушенное в результате военных действий.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции в Киеве.
«Пока мы рассчитываем на конфискацию российских активов, в том числе замороженных, для того, чтобы за счет этих ресурсов государство могло компенсировать восстановление жилья, разрушенного в результате российской агрессии. Для нас это приоритет № 1», — отметил Шмыгаль.
Глава правительства уточнил, что первая волна восстановления разрушенного жилья предусматривается за счет конфискованных активов Международного резервного банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка (ПИБ) — 15,8 млрд грн.
«Мы четко понимаем, что у нас есть ответственность перед украинцами. Будем это выполнять», — добавил премьер-министр.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью