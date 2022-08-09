Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть, — Reuters — Finance.ua
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Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть, — Reuters

Энергетика
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Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть, — Reuters
Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть, — Reuters, Getty Images
Танкер впервые доставил сернистую нефть из США в немецкий порт Росток на фоне поиска странами Евросоюза альтернативы российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
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Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.
По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке журналистов, оно могло перевозить около 570 тысяч баррелей нефти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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