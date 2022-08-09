россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times — Finance.ua
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россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times

Энергетика
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россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times
россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times
Россия вышла на второе место по объему поставок «черного золота» в Индию в июне, первое место удерживает Ирак.
Об этом сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в Кабмине Индии, пишет enkorr.ua.
Собеседники издания отметили, что россия продала нефтеперерабатывающим фирмам Индии сырой нефти больше, чем Саудовская Аравия.
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Они считают, что импорт вырос благодаря большим скидкам в цене на российскую нефть, которые сделали ее покупку более выгодной.
Авторы издания отметили, что Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам, и нефть из россии на данный момент отвечает этим требованиям.
Они также сообщили, что Саудовская Аравия стремится компенсировать сокращение экспорта нефти в Индию за счет перенаправления ее поставок на европейский континент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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