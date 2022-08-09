россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times Сегодня 06:29 — Энергетика

россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию — The Economic Times

Россия вышла на второе место по объему поставок «черного золота» в Индию в июне, первое место удерживает Ирак.

Об этом сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники в Кабмине Индии, пишет enkorr.ua.

Собеседники издания отметили, что россия продала нефтеперерабатывающим фирмам Индии сырой нефти больше, чем Саудовская Аравия.

Читайте также россия нашла новый способ обхода нефтяных санкций - Bloomberg

Они считают, что импорт вырос благодаря большим скидкам в цене на российскую нефть, которые сделали ее покупку более выгодной.

Авторы издания отметили, что Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам, и нефть из россии на данный момент отвечает этим требованиям.

Они также сообщили, что Саудовская Аравия стремится компенсировать сокращение экспорта нефти в Индию за счет перенаправления ее поставок на европейский континент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.