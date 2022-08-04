россия нашла новый способ обхода нефтяных санкций - Bloomberg — Finance.ua

россия нашла новый способ обхода нефтяных санкций - Bloomberg Сегодня 11:34 — Мир

россия нашла новый способ обхода нефтяных санкций - Bloomberg

россия, похоже, нашла новый способ доставки своей нефти на рынок в условиях надвигающихся на москву западных санкций. Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.

Об этом сообщает Bloomberg

По данным агентства, груз объемом около 700 тысяч баррелей российской нефти был доставлен на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на средиземноморском побережье рано утром 24 июля. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.

Необычный шаг затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза. Поставки российской нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели начали избегать их после вторжения страны в Украину.

Эль-Хамра, управляемая египетской компанией Western Desert Operating Petroleum Co., имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти. Терминал был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, что дает возможность смешивать российские баррели с местными объемами.

Через несколько часов после того, как первый танкер — Crested — покинул Эль-Хамру, прибыл еще один, Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы позволить Crested пришвартоваться, как показывают данные отслеживания.

Когда Chris наконец покинул Эль-Хамру 28 июля, он был почти полон. В настоящее время он пришвартован к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетскими баррелями.

Транзитный маршрут

Египет уже используется россией в качестве транзитного маршрута для мазута. Неясно, является ли Эль-Хамра разовым портом или станет более широко используемым портом для потоков российской нефти.

Ранее танкеры, перевозившие российскую нефть, осуществляли перевалку грузов с судна на судно у испанского города Сеута в Северной Африке, а в последнее время — в центральной части Атлантического океана. Это необычное место для такой сложной операции, которая обычно проводится в защищенных прибрежных местах.

Еще одна перегрузка сырой нефти, по-видимому, произошла в июне у Джохора, недалеко от Сингапура. Район уже стал местом перевалки грузов иранской нефти, направляющихся в Китай.

Запрет Европейского союза на поставки нефти из москвы, а также на предоставление страховых и других транспортных услуг должен вступить в силу в конце этого года, что усилит давление на россию, чтобы она тестировала различные способы доставки своих грузов покупателям, отмечает издание.

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