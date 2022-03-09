Германия препятствует отключению Сбербанка россии от SWIFT — Bloomberg

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Германия препятствует отключению Сбербанка россии от SWIFT — Bloomberg

Официальный Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк рф не попал в санкционный список банков, которые будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные документы.

Издание пишет, что Германия является главной страной, сопротивляющейся попыткам добавить ПАО «Сбербанк» в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT.

Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности относительно этого шага во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч. Канцлер Германии Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности санкций, которые могут повлиять на энергетику ЕС.

Издание отмечает, что такая позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию кремля за его войну с Украиной.

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