Германия препятствует отключению Сбербанка россии от SWIFT — Bloomberg — Finance.ua
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Германия препятствует отключению Сбербанка россии от SWIFT — Bloomberg

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Германия препятствует отключению Сбербанка россии от SWIFT — BloombergГермания препятствует отключению Сбербанка россии от SWIFT — Bloomberg
Официальный Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк рф не попал в санкционный список банков, которые будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные документы.
Издание пишет, что Германия является главной страной, сопротивляющейся попыткам добавить ПАО «Сбербанк» в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT.
Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности относительно этого шага во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч. Канцлер Германии Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности санкций, которые могут повлиять на энергетику ЕС.
Издание отмечает, что такая позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию кремля за его войну с Украиной.
По материалам: УНІАН
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