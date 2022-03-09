Издание пишет, что Германия является главной страной, сопротивляющейся попыткам добавить ПАО «Сбербанк» в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT.
Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности относительно этого шага во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч. Канцлер Германии Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности санкций, которые могут повлиять на энергетику ЕС.
Издание отмечает, что такая позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию кремля за его войну с Украиной.