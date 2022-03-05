Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще больше российских банков — Finance.ua

«Мы также рассматривали здесь, какой новый пакет санкций может быть решен в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить количество российских банков, которые можем отключить от SWIFT, но мы не приняли никакого конкретного решения по тому или иному банку», — сказал Боррель.
По его словам, ЕС обратился в технические органы с предложением изучить большее количество банков.
«Посмотрим. Мы можем увеличить количество банков, мы можем пойти глубже в финансовых санкциях», — подчеркнул Боррель.
Ранее Евросоюз официально отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять евро в РФ. Под санкции уже попали такие банки.