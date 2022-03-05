Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще больше российских банков — Finance.ua
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Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще больше российских банков

Сегодня 16:46Фондовый рынок
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Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще больше российских банковЕвросоюз планирует отключить от SWIFT еще больше российских банков, Depositphotos
Евросоюз может увеличить количество российских банков, которые будут отключены от SWIFT.
Об этом сообщил представитель Европейского союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.
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«Мы также рассматривали здесь, какой новый пакет санкций может быть решен в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить количество российских банков, которые можем отключить от SWIFT, но мы не приняли никакого конкретного решения по тому или иному банку», — сказал Боррель.
По его словам, ЕС обратился в технические органы с предложением изучить большее количество банков.
«Посмотрим. Мы можем увеличить количество банков, мы можем пойти глубже в финансовых санкциях», — подчеркнул Боррель.
Ранее Евросоюз официально отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять евро в РФ. Под санкции уже попали такие банки.
По материалам: Мінфін.com.ua
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