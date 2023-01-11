Германия предоставит Украине €20 миллионов на Starlink — Finance.ua

Германия предоставит Украине €20 миллионов на Starlink Сегодня 11:48 — Казна и Политика

Германия предоставит Украине €20 миллионов на Starlink

Германия предоставит Украине 20 миллионов евро на приобретение систем связи Starlink.

Об этом, как сообщается на сайте МИД ФРГ , заявила глава ведомства Анналена Бербок в ходе визита 10 января в Харьков.

«Украина обратилась к Германии с просьбой профинансировать спутниковую связь Starlink. Министр иностранных дел Бербок заявила сегодня, что Германия выделит на это 20 миллионов евро», — говорится в сообщении.

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За счет этого можно профинансировать 10 000 наземных станций.

Треть из них также уйдет на нужды Вооруженных сил Украины. Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать свои действия и лучше защищаться от атак российских войск.

В сообщении отмечается, что Starlink закрывает пробел в связи там, где больше нет доступа в Интернет из-за разрушенной гражданской инфраструктуры.

Как сообщалось, Анналена Бербок посетила 10 января Харьков с неанонсированным из соображений безопасности визитом по приглашению и вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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