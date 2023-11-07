Германия предоставит €700 тысяч на восстановление интернета в деоккупированных регионах — Finance.ua

Германия предоставит €700 тысяч на восстановление интернета в деоккупированных регионах
Министерство цифровой трансформации вместе с правительством Германии объявило о начале новой грантовой программы для украинских телеком-операторов.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Запускаем с немецким правительством грантовую программу для украинских телеком-компаний. Цель — восстановить интернет-инфраструктуру на деоккупированных территориях, чтобы украинцы могли общаться с родными, работать и учиться онлайн», — говорится в сообщении.
По информации Федорова, общий бюджет гранта составляет 700 тысяч евро.
Помощь до 10 тыс. евро получат 70 телеком-компаний, работающих в Киевской (без г. Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях.
Согласно условиям программы средства можно потратить на оборудование и материалы, оплату счетов за электроэнергию, арендную плату, выплаты, необходимые для содержания сетей, зарплаты работников.
Заявки на участие в программе будут приниматься до 30 ноября.
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