Интернет при блэкауте: для Киева разработают карту провайдеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Интернет при блэкауте: для Киева разработают карту провайдеров

Личные финансы
143
Как пишет Минцифры, интернет будет даже при блэкауте.
«Мы подписали меморандум о сотрудничестве с ЛУН. Город: работаем над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний», говорится в сообщении.

Как это будет работать

Украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Или выбрать ближайший и подать заявку на подключение.
Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточиваний.
Также это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.
В ближайшее время карта будет доступна жителям Киева.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.