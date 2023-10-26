Интернет при блэкауте: для Киева разработают карту провайдеров — Finance.ua

Интернет при блэкауте: для Киева разработают карту провайдеров
Как пишет Минцифры, интернет будет даже при блэкауте.
«Мы подписали меморандум о сотрудничестве с ЛУН. Город: работаем над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний», говорится в сообщении.
Как это будет работать
Украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Или выбрать ближайший и подать заявку на подключение.
Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточиваний.
Также это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.
В ближайшее время карта будет доступна жителям Киева.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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