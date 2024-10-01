Инвестбанкир рассказал, как можно накопить на пенсию — Finance.ua

Инвестбанкир рассказал, как можно накопить на пенсию Сегодня 19:00 — Личные финансы

Инвестбанкир рассказал, как можно накопить на пенсию

В Украине масштабную пенсионную реформу анонсируют в течение 20 лет, однако ее до сих пор не реализовали. Пенсии от государственного Пенсионного фонда будут низкими, поэтому следует с самого начала своей карьеры готовиться к будущему на пенсии.

Об этом заявил финансовый эксперт Сергей Фурса.

«Украинцы должны сами копить себе на пенсию, потому что совершенно очевидно, что в тот момент, когда любой из нас выйдет на пенсию, государство будет не в состоянии сохранить ему достойный уровень жизни и любые государственные пенсии будут супер низкими. Поэтому просто украинцы сначала своей карьеры должны понимать, что только они должны сами себе обеспечить пенсию», объяснил Фурса.

Украинцы должны откладывать деньги, делать инвестирование, иметь пассивный доход, для того чтобы, выходя на пенсию, они могли жить за счет тех денег, которые аккумулировали в течение своей жизни.

При этом эксперт рекомендует инвестировать в военные облигации, сельскохозяйственную землю. «Вложения в валюту — это не инвестиция, потому что валюта так же страдает от инфляции. Поэтому сейчас, наверное, во время войны, если у вас деньги в Украине, то единственные два таких более или менее интересных массовых инструмента это — ОВГЗ — государственные облигации, военные облигации и сельскохозяйственная земля», — пояснил он.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн., до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Обозреватель По материалам:

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